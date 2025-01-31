В ЦПД отреагировали на информацию о новом "Искандере", который якобы летит на расстояние до 1000 км

В СНБО заявили, что данная информация не соответствует действительности.

В ЦПД опровергли информацию, что Россия планирует начать серийное производство новой версии баллистической ракетной системы "Искандер-М", которая сможет достигать дальности до 1000 км.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Англоязычное издание, писавшее фейк о способности россии производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно, теперь пишет ложь о разработке россией нового "Искандера", который летит на 1000 км. Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, и расчет, что информация попадет и в наше информационное пространство", — говорится в сообщении.

По словам Коваленко, эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что "в результате санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе".

Фейк о производстве новой ракеты "Искандер"

Согласно информации, которую опубликовало Military Watch Magazine, Россия якобы близка к началу серийного производства новой модификации баллистической ракетной системы "Искандер-М". Источники издания сообщали, что новая ракета может иметь значительно большую дальность, вдвое превышая 500 км оригинальной модели путем использования более эффективного двигателя и увеличения запаса топлива примерно на 15%.

Напомним, недавно Воздушные силы сбили над Украиной три крылатые ракеты "Искандер-К".

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