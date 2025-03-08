В ЦПД отреагировали на информацию о массовом прорыве границы в Сумской области

Прорыв границы на Сумщине на данный момент не зафиксирован.

В сети распространяется ложная информация о якобы массовом прорыве российских войск на границе Сумщины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массовый прорыв границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется", — говорится в сообщении.

Враг продолжает действовать одиночными группами, пытающимися закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают эти группы.

Напомним, Time шокировало, чем обернулся запрет США на передачу разведданных Украине.

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