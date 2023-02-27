В ЦРУ рассекретили, что Россия предложила Ирану в обмен на дроны и артиллерию

Россия помогает Ирану в развитии его ракетной программы в обмен на поставки беспилотников и другого оружия для его использования в войне против Украины.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.

По его словам, союз между Россией и Ираном быстро развивается, и он назвал ситуацию "тревожной".

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"Сейчас он двигается довольно быстрыми темпами в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни беспилотников, которые они используют для боли украинскому гражданскому населению и украинской гражданской инфраструктуре. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и танков", — сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помощь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирана в обмен на военную помощь в их вторжении в Украину.

Напомним, военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. считает, что войска РФ ночью 27 февраля могли атаковать Украину новой партией дронов, полученных от Ирана.

Кроме того, по данным СМИ , Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

Также сообщалось, что Россия пытается завезти из Ирана партию из 20 тысяч снарядов.

В свою очередь, в Тегеране заявляют, что заявления об использовании иранских беспилотников в Украине неправдивы.

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