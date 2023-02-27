В ЦРУ рассекретили, что Россия предложила Ирану в обмен на дроны и артиллерию

Иран усилил военное сотрудничество с Россией, говорит Бернс.
Россия помогает Ирану в развитии его ракетной программы в обмен на поставки беспилотников и другого оружия для его использования в войне против Украины.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает CNN.
По его словам, союз между Россией и Ираном быстро развивается, и он назвал ситуацию "тревожной".
"Сейчас он двигается довольно быстрыми темпами в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни беспилотников, которые они используют для боли украинскому гражданскому населению и украинской гражданской инфраструктуре. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и танков", — сказал Бернс.
Он добавил, что ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помощь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирана в обмен на военную помощь в их вторжении в Украину.
Напомним, военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. считает, что войска РФ ночью 27 февраля могли атаковать Украину новой партией дронов, полученных от Ирана.
Кроме того, по данным СМИ, Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.
Также сообщалось, что Россия пытается завезти из Ирана партию из 20 тысяч снарядов.
В свою очередь, в Тегеране заявляют, что заявления об использовании иранских беспилотников в Украине неправдивы.
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