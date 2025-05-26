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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Дании объяснили, что показали ночные атаки России на Украину

Мэтте Фредериксен заявила, что Россия говорит о переговорах днем, а ночью бомбит Украину.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен. / © Associated Press

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в понедельник заявила, что последние массированные атаки России на Украину доказывают, что Москва не заинтересована в прекращении войны.

Слова Фредериксен приводит издание Independent.

"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", - сказала она журналистам во время встречи лидеров Северных стран, состоявшейся в Финляндии.

В ночь на воскресенье Россия совершила мощную атаку дронами с начала полномасштабного вторжения, выпустив по Украине почти 300 беспилотников. Украинские Воздушные силы назвали ее самой масштабной с начала войны.

Фредериксен также подчеркнула, что страны Северной Европы согласились и дальше поддерживать Украину — столько, сколько потребуется. По ее словам, эта поддержка включает в себя не только поставки оружия, но и инвестиции в украинскую оборонную промышленность и сотрудничество с отечественными компаниями.

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 26 мая российская армия применила 364 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 9 ракет и обезвредили 288 беспилотников.

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