В Дарницком районе медики госпитализировали 9-летнюю девочку: подробности ночной атаки РФ по Киеву

По информации местных властей, в Дарницком районе Киева 21 сентября упали обломки вражеской ракеты. Среди пострадавших – 9-летняя девочка.

Об этом сообщил корреспондент Александр Ковалев в эфире "Завтрака с 1+1", который находился на месте происшествия.

Он рассказал, что в результате ночной атаки повреждено нежилое помещение, взрывной волной также повредило окна жилых домов вокруг. Обломки ракеты упали на территории СТО и повредили общежитие профтехучилища. Студентов, по имеющейся информации, в обязательном порядке все же переводят к укрытию в случае необходимости, и собственно в момент взрыва большинство студентов было в укрытии, поэтому пострадавших там нет.

Медики говорят, что оказали помощь семи людям, четыре человека получили помощь на месте, троих госпитализировали. Среди людей, которым оказывали помощь в больнице, 9-летняя девочка.

С ее мамой Мариной удалось пообщаться. “В момент удара мы были дома, спали. Все произошло настолько быстро, что секунда – это очень долгое время для такого. Моя дочь услышала милисвист, это была судьба секунды», – говорит женщина.

“У нее двухэтажная кровать, она слезала с нее и в этот момент у нас выбило окно. У дочери открыта рваная рана, врачи оказали ей первую неотложную помощь, отвезли нас в больницу и ее зашивали. Состояние в принципе удовлетворительное, но психологически она вся дрожит. Она сейчас в безопасном месте с моими близкими родственниками, но очень травмирована психологически”, – рассказала мать пострадавшей девочки.

Ликвидация по результатам атаки продолжается.

Напомним, ночью 21 сентября Россия нанесла мощный ракетный удар по Украине. Взрывы взрыва во время воздушной тревоги прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. Что известно об атаке – читайте ЗДЕСЬ.

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