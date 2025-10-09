ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В Deep State зафиксировали продвижение россиян в трех областях

Продвижение врага зафиксировано возле Выемки, а также в районах Новоселовки, Полтавки и Январского.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Так, российские оккупанты продвинулись:

  • вблизи Выемки Донецкой области,

  • Новоселовки Днепропетровской области,

  • Полтавки Запорожской области,

  • в Январском Днепропетровской области.

К слову, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман заявил, что усиление боевых действий со стороны врага на Донбассе происходит из-за приказа высшего командования, а не из-за погодных условий. По мнению ветерана, «горит очередной дедлайн», поставленный руководством, и невыполнение сроков грозит командирам наказанием.

А командир Группы Терра Николай Волохов «Абдула» заявил, что интенсификация штурмовых действий российской армии связана с тем, что это ее «последний рывок» перед ухудшением погоды, которая будет «не на их стороне». Россия накопила силы и будет пытаться их реализовать.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie