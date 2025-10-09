- Дата публикации
В Deep State зафиксировали продвижение россиян в трех областях
Продвижение врага зафиксировано возле Выемки, а также в районах Новоселовки, Полтавки и Январского.
Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
Так, российские оккупанты продвинулись:
вблизи Выемки Донецкой области,
Новоселовки Днепропетровской области,
Полтавки Запорожской области,
в Январском Днепропетровской области.
К слову, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман заявил, что усиление боевых действий со стороны врага на Донбассе происходит из-за приказа высшего командования, а не из-за погодных условий. По мнению ветерана, «горит очередной дедлайн», поставленный руководством, и невыполнение сроков грозит командирам наказанием.
А командир Группы Терра Николай Волохов «Абдула» заявил, что интенсификация штурмовых действий российской армии связана с тем, что это ее «последний рывок» перед ухудшением погоды, которая будет «не на их стороне». Россия накопила силы и будет пытаться их реализовать.