В Deep State зафиксировали продвижение россиян в трех областях

Российские военные / © Associated Press

Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Так, российские оккупанты продвинулись:

вблизи Выемки Донецкой области,

Новоселовки Днепропетровской области,

Полтавки Запорожской области,

в Январском Днепропетровской области.

К слову, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман заявил, что усиление боевых действий со стороны врага на Донбассе происходит из-за приказа высшего командования, а не из-за погодных условий. По мнению ветерана, «горит очередной дедлайн», поставленный руководством, и невыполнение сроков грозит командирам наказанием.

А командир Группы Терра Николай Волохов «Абдула» заявил, что интенсификация штурмовых действий российской армии связана с тем, что это ее «последний рывок» перед ухудшением погоды, которая будет «не на их стороне». Россия накопила силы и будет пытаться их реализовать.