В DeepState объяснили, с чем связано продвижение врага на Покровском направлении

Россияне привлекли на Покровское направление значительные силы, находившиеся в оперативном резерве.

Об этом рассказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг добился существенных успехов на Покровском направлении за последние две с половиной недели.

"Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", — объясняет Микула.

Он добавил, что в определенной степени наши войска не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.

"На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться в Украинский, еще один ключевой город на этом участке", — подчеркнул Микула.

Напомним, россияне совершают две операции для захвата Покровска.