В DeepState ответили, какую площадь Украины в январе оккупировала Россия

ВСУ почти всюду удается замедлить темпы наступления врага.

В январе 2025 года российские оккупанты захватили 325 квадратных километров украинской земли.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", — говорится в сообщении.

Согласно данным DeepState, в декабре 2024 года российские войска захватили 394 км², в ноябре – 730 км², а в октябре – 503 км².

Динамика оккупации в разрезе месяцев / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, в СНБО назвали количество стратегических объектов РФ, атакованных за январь.

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