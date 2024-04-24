В DeepState заявили о продвижении россиян в Очеретином Донецкой области: в ВСУ отреагировали

У окупантов началась агония на Авдеевском направлении.
В ВСУ уверяют, что ситуация в районе Очеретино Донецкой области под контролем Сил обороны. Там продолжаются бои.
Об этом сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".
"В районе Очеретиного продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов в этом направлении ждут "приятные" для них новости", — подчеркнул Цехоцкий.
По его словам, оккупанты применяют на этом направлении все, что у них есть.
"Враг применяет большое количество авиации, артиллерии и дронов. У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за происходящим в мире и понимают, что их ждет", — добавил Цехоцкий.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что противник продвинулся в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалиновом, Бердичах, Семеновке и южнее Георгиевки.
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