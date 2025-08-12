В Defense Express объяснили, почему враг уменьшил интенсивность обстрелов Украины

БПЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Реклама

Действия сил обороны Украины могли стать причиной того, что россияне вдвое уменьшили количество ударов дронами-камикадзе «шахед». РФ, нуждаясь в экономии, распределяет их на более актуальные задачи.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил военный эксперт, директор развития информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он пояснил, что уменьшение атак на Киев и количество запущенных ударных дронов связано с несколькими факторами.

Реклама

«Здесь есть комплекс факторов. И следует упомянуть, что именно уменьшение количества примененных ударных дронов типа „шахед“ связано с теми вещами наряду с накачкой ситуации, с тем, что якобы россияне значительно увеличили производство таких дронов, накапливали их и наносили много ударов — более 2,5 тысяч в месяц», — отметил Рябых.

По его словам, сейчас количество этих атак снизилось примерно вдвое.

Здесь следует вспомнить о тех направленных действиях Сил обороны, которые в июле поразили ряд предприятий, задействованных в цикле производства «шахедов». В первую очередь — блоков «Комета» и других узких мест, обеспечивающих развертывание большего объема производства этих дронов», — пояснил эксперт.

Он добавил, что это может стать первой причиной уменьшения их количества.

Реклама

«Следует отметить такие удары и атаку по Елабуге, где было поражено предприятие по производству дронов, а точнее — склад готовой продукции, где могла храниться крупная партия подобных аппаратов. Перед тем мы также имели хорошие новости об уничтожении нескольких мест хранения дронов. И все это целенаправленные действия. Именно они могли привести к тому, что Киев сейчас в относительной безопасности, а враг, нуждаясь в экономии, распределяет их на более актуальные задачи», — подытожил Рябых.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.