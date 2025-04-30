В Defense Express объяснили, зачем враг начал массово применять мотоциклы на фронте

Война в Украине / © Associated Press

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Российские захватчики теряют большое количество техники в минных полях, поэтому начали применять мотоциклы, на которых они пытаются как можно быстрее пройти заминированное поле и штурмовать позиции ВСУ.

Об этом в эфире рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он заявил, что захватчики действуют стандартно, атакуя на фронте малыми штурмовыми группами до 10 человек.

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«Ситуации, когда россияне бросают на штурм большие механизированные колонны, это уже очень исключение. Россияне же и дальше признают, что главной проблемой потери их бронетехники являются подрывы на украинских противотанковых минах и, конечно, подрывы их личного состава на противопехотных минах. Когда наши дроны поражают российскую технику, она переходит в категорию поврежденной и ее можно как-то эвакуировать», — рассказал Киричевский.

Он заявил, что захватчики начали использовать мотоциклы, чтобы как можно быстрее проходить минные поля, засеянные противопехотными и противотанковыми минами. Для обороны ВСУ используют FPV-дроны, а также кассетные боеприпасы, которые очень эффективны.

«Мотоциклы же для россиян являются способом проскочить украинские минные поля, засеянные противопехотными и противотанковыми минами. Затем они стараются как можно быстрее продвинуться к позициям ВСУ, соскочить с мотоциклов и идти на штурм. В этом случае мотоциклы для них заменяют бронетранспортер. Если говорить о борьбе против таких штурмов на мотоциклах, то кроме FPV-дронов очень эффективной будет классическая артиллерия с кассетными боеприпасами. В этом случае, скорее, речь идет о поражении живой силы противника. Насколько надолго у россиян хватит запала штурмовать наши позиции на мотоциклах — вопрос открытый. Справедливости ради, у россиян и здесь есть инерция, потому что еще в 2011 году они официально отказались от мотоциклов для использования в военных целях. Затем, до 2022 года, они не раз отрабатывали тактику, как они будут применять мотоциклы в своих миротворческих миссиях. Нам же в этом случае нужно срочное пополнение артиллерийскими снарядами, чтобы поскорее перевести этих мотоциклистов в категорию потерь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление.

Ранее мы информировали, что российское руководство готовится интегрировать использование большого количества мотоциклов для проведения штурмовых операций на фронте во время летне-осенней кампании.