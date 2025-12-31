В декабре Украина установила рекорд по количеству ударов по энергетике РФ

Российский танкер Валерий Горчаков уходит под воду / © ASTRA

В декабре 2025 года Украина существенно усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, нанеся максимальный ущерб активам РФ с начала войны.

По данным Bloomberg , в этом месяце зафиксировано, по меньшей мере, 24 атаки на российские НПЗ, нефтяные танкеры, морские объекты и ключевую трубопроводную инфраструктуру.

Издание отмечает, что эти удары усиливают давление на российский экспорт, уже ограниченный санкциями. Несмотря на то, что объемы поставок нефти сохраняются, поток нефтедолларов сокращается: в 2025 году доходы от нефти и газа могут упасть до 23% поступлений бюджета — рекордного минимума.

© Bloomberg

В частности, Украина активизировала удары по морской инфраструктуре, включая повторные атаки на нефтегазовые месторождения ПАО «ЛУКойл» в Каспийском море.

В течение месяца Киев также нанес удары по черноморским портам Таман и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, а также продолжал атаковать российский теневой флот.

Ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил массированную атаку на Сызранский и Волгоградский нефтеперерабатывающие заводы .

Мы ранее информировали, что 18 декабря ВСУ атаковали нефтяной танкер "Валерий Горчаков" в Ростове-на-Дону .