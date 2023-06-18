В День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок

Отец бежал с сыном в укрытие. Им осталось всего несколько метров, как прилетел вражеский снаряд.
Сегодня, 18 июня, российские захватчики снова обстреляли приграничье Сумщины. В результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица – отец и сын.
Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.
"Враг в очередной раз испытывает Сумщину. Оккупанты цинично применяют свое оружие против мирных людей. Враг еще раз подтвердил свои преступные намерения — уничтожить наш народ", — отметил Артюх.
Мэр Юрий Зарко в комментарии "Суспильному" рассказал детали трагедии.
"Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках", – говорит Зарко. .
Напомним, что в Сумской области задержали информаторку, которая через родственников в РФ "сливала" данные об обороне области.
Читайте также:
- Российская ДРГ расстреляла 6 лесников в Сумской области и полтора суток издевалась с помощью дрона: подробности трагедии
- "Услышал, как свистят ракеты и побежал в погреб": мальчик из Киевщины рассказал о моменте ракетного удара
- Новая угроза от России: враг может применить ракеты Х-35 из комплексов "Бал" — Игнат