В День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок

Отец бежал с сыном в укрытие. Им осталось всего несколько метров, как прилетел вражеский снаряд.

Сегодня, 18 июня, российские захватчики снова обстреляли приграничье Сумщины. В результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица – отец и сын.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Враг в очередной раз испытывает Сумщину. Оккупанты цинично применяют свое оружие против мирных людей. Враг еще раз подтвердил свои преступные намерения — уничтожить наш народ", — отметил Артюх.

Мэр Юрий Зарко в комментарии "Суспильному" рассказал детали трагедии.

"Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали 5 метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти в больницу, умер на руках", – говорит Зарко. .

Напомним, что в Сумской области задержали информаторку, которая через родственников в РФ "сливала" данные об обороне области.

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