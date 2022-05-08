В День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам

8 мая, в День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский записал с разбомбленной российскими оккупантами Бородянки видеообращение к украинцам.

Полный текст обращения главы украинского государства:

Может ли стать черно-белой весна? Бывает ли вечный февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на все эти вопросы. К сожалению, эти ответы – да.

Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова!

Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки. Знали, как важно уберечь ее и передать потомкам. Но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, что, как оказалось, является истиной далеко не для всех.

В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине.

24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали жуткие взрывы. Мы услышали: снова!

Город Бородянка – одна из многих жертв этого преступления! Позади меня – один из многих свидетелей! Не военный объект, не секретная база, а простая девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства? Может ли быть что-то более нелепым, чем этот вопрос? Может быть.

250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок. И он онемел. Оно не может сегодня сказать: никогда снова! Он не может сегодня ничего сказать. Но здесь все ясно без слов.

Просто взгляните на этот дом. Когда-то здесь были стены. Когда-то на них были фотографии. А на фото были те, кто когда-то прошел ад войны. Полсотни мужчин, отправленных в Германию на принудительные работы. Те, кто сгорел заживо, когда нацисты сожгли здесь более 100 хижин.

250 бойцов, погибших на фронтах Второй мировой, и почти тысяча жителей Бородянки, которые боролись и победили нацизм. Чтобы никогда снова. Сражались за будущее детей, за жизнь, которая была здесь до 24 февраля.

Представьте, как в каждой из этих квартир люди ложились спать. Желают друг другу спокойной ночи. Выключают свет. Обнимают любимых. Закрывают глаза. Мечтают о чем-то. Наступает полная тишина. Они все засыпают, не зная, что все не проснутся. Они крепко спят. Им снится что-нибудь приятное. Но через несколько часов их разбудят взрывы ракет. А кто-то не проснется больше никогда. Никогда снова.

Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: "Это не мы!" Замучили со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить".

Так и вышло. И уроды начали повторы. И наши города, пережившие страшную оккупацию, – настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, – снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в истории. А некоторые, как, например, Мариуполь, – третью. Через два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей. Через два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч.

Спустя десятилетие после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатическое подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – к деталям – воспроизведение его зверств и "алиби", вроде бы придающих злую священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести.

Никогда снова! Это была ода человека умного! Гимн цивилизованного мира! Но кто-то сфальшивил. Изуродовал "Никогда снова" нотами сомнения. Заглушил, начав свою смертельную арию зла. И это понятно всем странам, которые увидели ужасы нацизма своими глазами. А сегодня чувствуют жуткое дежавю. Видят снова!

Все народы, клейменные "третьим сортом", рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые преподносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают. Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова!

И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы упустили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now!

Это понимают все страны и все народы, сегодня поддерживающие Украину. И, несмотря на новую маску зверя, узнали его. Ибо, в отличие от некоторых, помнят, за что и против чего боролись наши предки. Не перепутали первое со вторым, не поменяли их местами, не забыли.

Не забыли поляки, на земле которых нацисты начали свой марш и произвели первый выстрел второй мировой войны. Не забыли, как сначала зло тебя обвиняет, провоцирует, называет агрессором, а потом нападает в 4:45 и говорит, что это самозащита. И они видели, как это повторилось на нашей земле. Они помнят разрушенную нацистами Варшаву. И видят, что сделали с Мариуполем.

Не забыли британцы, как нацисты стирали с лица земли Ковентри, которое бомбили 41 раз. Как звучала "Лунная соната" от Люфтваффе, когда по городу непрерывно били 11 часов. Как разрушили его исторический центр, фабрики, собор Святого Михаила. И они видели, как ракетами били по Харькову. Как исказили его исторический центр, заводы и Свято-Успенский собор. Они помнят, как Лондон бомбили 57 ночей подряд. Как "Фау" падали на Белфаст, Портсмут, Ливерпуль. И видят, как прилетают крылатые ракеты в Николаев, Краматорск, Чернигов. Помнят, как били по Бирмингему. И видят, как достается его городу-побратиму Запорожью.

Это помнят нидерландцы. Как Роттердам стал первым городом, потерпевшим тотальное уничтожение, когда нацисты сбросили на него 97 тонн бомб.

Это помнят французы. Помнят Орадур-сюр-Глан, где эсэсовцы сожгли заживо полтысячи женщин и детей. Массовые повешения в Тюле, резню в поселке Аск. Многотысячная акция сопротивления в оккупированном Лилле. Они видели, что сделали в Буче, Ирпене, Бородянке, Волновахе, Тростянце. Они видят, как оккупировали Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие города, в которых люди не сдаются. И выходят на многотысячные мирные акции, которые не под силу оккупанту, и все, что они могут, только стрелять по мирным людям.

Это не забыли чехи. Как менее чем через сутки нацисты уничтожили Лидицы, оставив от поселка сплошное пепелище. Они видели, как уничтожили Попасную. От нее не осталось даже пепла. Не забыли греки, пережившие массовые убийства и расстрелы по всей территории, блокаду и большой голод.

Об этом помнят американцы, сражавшиеся со злом на два фронта. Прошедшие Перл-Харбор и Дюнкерк вместе с союзниками. И все мы вместе проходим новые, не менее сложные сражения.

Это помнят все, кто пережил Холокост, как один народ может сильно ненавидеть другой.

Это не забыли литовцы, латвийцы, эстонцы, датчане, грузины, армяне, бельгийцы, норвежцы и многие другие – все, кто пострадал от нацизма на своей земле, и все, кто победил его в составе антигитлеровской коалиции.

К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге.

Тот, кто разрешил обстреливать со своей земли города Украины, рядом с нашими предками увольняли и его предки.

Тот, кто плюнул в лицо своему "Бессмертному полку", поставив рядом с ним палачей из Бучи.

И бросил вызов всему человечеству. Но забыл о главном: любое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается.

Дорогие украинцы!

Сегодня, в День памяти и примирения, мы приклоняемся всем, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, Хатынь, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия из книг, а не из собственного опыта. Но случилось иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит. И мы все преодолеем!

И доказательство этому называется "Вервольф". Это прежняя ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось – несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя величественным и непобедимым. Это указатель всем нам и будущим поколениям. То, за что сражались наши предки. И доказали: ни одно зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Так что мы все преодолеем. И мы знаем это точно, потому что наши военные и все наши люди – потомки тех, кто преодолел нацизм. Так что победят снова.

И снова будет мир. Наконец-то снова!

Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И родные и любимые, друзья и близкие будут рядом снова! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами наш флаг развевается снова. Наконец-то снова! И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова! За это сражались наши предки.

Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму!

Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны!

Стоит отметить, что 8 мая в Украине и мире — День памяти и примирения. Важна дата, которая была создана для чествования всех погибших во время Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Уже восьмой год подряд Украина чтит память тех, кто умер во Вторую мировую войну, вместе с США и Европой – 8 мая. Это важный для каждого человека день, отличающийся сильным символизмом. Память – означает, что мы помним тех, кто положил свою жизнь в период с 1939 до 1945 года. Примирение – символ того, что все страны должны объединиться вместе.

К сожалению, в 2022 году на территорию Украины снова пришла широкомасштабная война.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.