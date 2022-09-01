В день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии: что известно

Российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. Оккупанты бьют из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Он отметил, что над Энергодаром кружат вражеские вертолеты. Поступает информация о попаданиях в жилые дома, частные дома в пригороде, приемную СМСЧ, магазин, детские сады.

Кроме того, россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Запорожья на Запорожскую атомную электростанцию. Поэтому передовая группа ООН не может продолжить движение из соображений безопасности.

"Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", — призвал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Тем временем российские оккупационные власти утверждают, что миссия МАГАТЭ около 8:30 отправилась из Запорожья в Энергодар.

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Напомним, в среду, 31 августа, в Запорожье прибыли специалисты МАГАТЭ. В ближайшее время они должны посетить Запорожскую АЭС. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней. В случае необходимости миссия может быть продолжена.

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