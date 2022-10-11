В деоккупированных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел: среди них — однолетнего младенца (фото)

В погребении в Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год.

В освобожденных от россиян Святогорске и Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили места массовых гражданских захоронений.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В Святогорске эксгумировали тела 34 человек. У многих из них – признаки насильственной смерти.

Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

Фото: Офис генерального прокурора

На территории Лимана на кладбище "Новая Масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год. Он похоронен рядом со всей семьей.

Всего во время осмотра уже эксгумировано 44 тела.