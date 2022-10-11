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В деоккупированных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел: среди них — однолетнего младенца (фото)

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В деоккупированных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел: среди них — однолетнего младенца (фото)

В погребении в Лимане обнаружили около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год.

В освобожденных от россиян Святогорске и Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили места массовых гражданских захоронений.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В Святогорске эксгумировали тела 34 человек. У многих из них – признаки насильственной смерти.

Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

На территории Лимана на кладбище "Новая Масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому младшему ребенку – всего год. Он похоронен рядом со всей семьей.

Всего во время осмотра уже эксгумировано 44 тела.

Деоккупация Донбасса

Напомним, ВСУ освободили Святогорск 12 сентября. Лиман удалось освободить 1 октября.

В этих городах приступили к эксгумации и перезахоронению тел погибших и умерших во время российской оккупации.

Известно, что оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

В Святогорске возле монастыря УПУ МП правоохранители обнаружили застенку оккупантов.

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение –  десятки могил неопознаны

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение –  десятки могил неопознаны

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