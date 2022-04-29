В селе, где было переломное сражение за Киев, люди рассказывают об удивительных спасениях даже после расстрелов

В селе, где было переломное сражение за Киев, люди рассказывают об удивительных спасениях даже после расстрелов

Разрушенное село Мощун понемногу оправляется от последствий, которые оставили после себя россияне, но люди до сих пор не могут забыть о пережитом.

Местные жители стали свидетелями зверств, которые оккупанты совершали в перерывах между бомбежками домов. ТСН отыскала свидетеля, который чудом выжил, после того, как решисты выпустили по беззащитному пенсионеру автоматную очередь.

Кадры, где россияне отступают из оккупированного и почти разрушенного ими Мощуна под натиском украинской армии, облетели весь мир. Сейчас село разминируется и люди хотели бы вернуться в свои дома, но большинству возвращаться некуда. Рашисты били из артиллерии по населению, которое еще не успело уехать, а пропагандистские каналы говорили, что уничтожают в Украине исключительно военные объекты.

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Лариса, одна из тех, кто с самого начала не смогла выехать с семьей в более безопасное место, ее дом уничтожен. Укрываясь от вражеских снарядов, она молилась, чтобы увиденный танк, или вертолет был украинский. "В страшном боевике я такого не видела. Это было ужасно. Сверху бомбили, со всех сторон стреляли, мы не знали, куда убежать, нечем было уехать, а убежать — мы не знали, то наши, не наши", — в слезах рассказывает женщина.

Люди просят власти починить электричество, чтобы те, у кого осталось жилье невредимым, могли возвращаться в собственные дома. Другие, кому повезло меньше, начинают документировать повреждения своих домов, чтобы подать документы на восстановление.

На соседней улице живет пенсионер Юрий Кобзев. Он тоже попал под бомбежку рашистами своего дома, а когда попытался уехать вместе с соседом Сергеем – был расстрелян орками из автомата и просто чудом выжил. «Из-за забора выходит, с белой повязкой: «Стоять! Руки вверх!". Я поднял руки вверх. «Ложись!», а у меня радикулит — 73 года... Я только начал садиться, чтобы лечь, а он начал стрелять. Я упал, потому что попало мне в ногу, Сергей начал меня тянуть, а там второй! И снова из автомата начали стрелять. Сергей спрятался за угол дома, а я потерял сознание», — рассказывает Юрий.

Как жители Мощуна, где продолжалось переломное сражение за Киев, оправляются от последствий российской оккупации

Первую помощь ему оказали соседи, а когда смогли – передали медикам. Сейчас он живет в доме без крыши и понемногу пытается чинить его. 73-летний пенсионер верит в то, что власть поможет ему восстановить дом, но больше всего мечтает дожить до дня возмездия каждому оккупанту и трибунала над кремлевской верхушкой.

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