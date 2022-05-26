В селе, не давшему врагу прорваться на Киев, пострадал почти каждый дом: на восстановление нужен миллиард

В селе, не давшему врагу прорваться на Киев, пострадал почти каждый дом: на восстановление нужен миллиард

По предварительным расчетам, ущерб только одного села Мощун достигает более миллиарда гривен.

Различные комиссии проводят десятки экспертиз, чтобы понять сколько же на самом деле нужно денег, чтобы людям восстановить разрушенное или полностью потерянное жилье, говорится в ТСН.

Разбомленных рашистскими снарядами хат в самом Мощуне большинство. Люди выехали еще во время оккупации, а возвращаться им уже некуда. Глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Доменко осматривает дома и улицы. «Если мы говорим о количестве лиц, которые подали сегодня заявки к нам в центр предоставления админуслуг, по поводу потерянного или поврежденного имущества, то у нас их сейчас около 3 тысяч и где-то в среднем 200 заявлений мы получаем ежедневно», — говорю он.

Одна из них – Оксана Грашина. Сейчас на ее овощах импровизированы два бассейна. Это огромные воронки от снарядов, которые попадали в ее дом и в дом ее родителей.

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Снаряд попал прямо в ее жилище, теперь оно аварийное – жить в нем опасно. Выводы комиссии, говорит Оксана, обнадеживающие. «Я надеюсь, что его слова будут действительны и до конца лета все же будем надеяться, что мы будем с окнами, стенами», – говорит Оксана.

Местные приходят на собрание, чтобы не только подать документы о разрушении, но и услышать сроки – когда и кто возобновит им разбомбленное рашистами жилье.

И хотя до подсчета окончательного ущерба еще далеко, чиновник военной администрации обещает, уже в июне людям начнут ремонтировать выбитые окна или двери. Для тех, кто полностью потерял жилье – ситуация более сложная. В настоящее время власть ищет других специалистов, которые должны установить ущерб даже неоформленным документально дачным домам. И параллельно ищет тех, кто поможет с восстановлением, потому что до репараций от России может пройти много времени.

«Это космическая сумма, то есть давайте так – нам не хватит даже 20-летних бюджетов нашей общины, чтобы восстановить все разрушенное имущество. Последний был около 440 миллионов гривен», – объясняет Тарас Доменко.

По предварительным подсчетам чиновника на сегодняшний день в Мощуне осталось всего 40 процентов жилья, пригодного для жизни.

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