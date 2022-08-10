В десять раз хуже Чернобыля: в случае взрыва на ЗАЭС придется отселить всю Запорожскую область

В государственном агентстве по управлению зоной отчуждения посчитали, что будет, если оккупанты не прекратят ядерный шантаж и трагедия на заминированной ныне Запорожской атомной электростанции произойдет.

В настоящее время в шести энергоблоках ЗАЭС и на площадке отработанного ядерного топлива – 18 тысяч топливных сборок. Это такие урановые дрова для производства тока, говорится в ТСН.

Для сравнения – на 4-м реакторе в Чернобыле было только 2000. Авария на ЧАЭС привела к радиоактивному заражению в радиусе 30 километров. Пострадали более 5 тысяч квадратных километров сельхозугодий и столько же километров лесов. В случае взрыва на станции в Энергодаре – зона отчуждения растянется на тридцать тысяч квадратных километров – это вся Запорожская область.

Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство следующие сто тысяч лет. В первые часы чернобыльской катастрофы погибли три десятка человек, а 600 тысяч, которые за несколько лет были задействованы в ликвидации катастрофы, получили высокие дозы радиации.

Для того чтобы устранить потенциальные последствия на ЗАЭС, подсчитали специалисты, нужно более миллиона человек. Погибших могут быть десятки тысяч.

В 86-м из Припяти и окрестных сел эвакуировали более ста тысяч человек, здесь придется переселить два миллиона, прогнозируют в агентстве. Там предполагают, что выброс радиоактивного цезия в опасном количестве для всего живого, почв, водоемов покроет Украину. И полетит дальше. В зависимости от погоды или на Европу, или на Беларусь и Россию.

Страна, ныне держащая в заложниках работников Запорожской атомной станции и угрожающая всему миру следующей ядерной катастрофой, должна за это отвечать. Это подчеркивает премьер-министр Украины — Денис Шмигаль.

«Россия должна получить статус государства – спонсора терроризма. Об этом мы говорим со всеми партнерами и, прежде всего, с Соединенными Штатами, где такая инициатива уже получила поддержку Конгресса. От имени Правительства также хочу призвать мир оказать влияние на Россию, чтобы ее военные немедленно покинули территорию атомной станции, прилегающие территории и город Энергодар. Потому что последствия потенциальной катастрофы ощутит не только Украина, но и весь мир», — отметил он.

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