В "Дії" может появиться электронный военный билет: будут ли присылать повестки через приложение

В Минцифре разъяснить, будут ли мужчины получать повестки автоматически через "Дію".

В приложении "Ді" может появиться новый сервис – электронный военный билет. Однако отправка повесток через приложение не планируется.

Об этом сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, пишет The Village.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", – пояснил он.

Согласно постановлению Кабмина, в "Дії" должен появиться новый сервис — электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока неизвестно.

Напомним, Кабмин постановлением от 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Правительство, в частности, предусмотрело создание Единого государственного реестра военнообязанных, изменило правила учета находящихся за рубежом призывников и женщин. Также предусмотрен Единый государственный реестр военнообязанных.

Юрист Юрий Дончак объяснил, могут ли вручить повестку через родственников, получение мобилизационного распоряжения на блокпостах.

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