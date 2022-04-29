В "Дії" можно будет подать заявление в помощь от международных организаций: кто получит средства

В "Дії" можно будет подать заявление в помощь от международных организаций: кто получит средства

Через "Дію" можно будет подаваться на получение материальной помощи от международных организаций правительств. Это смогут сделать много разных категорий граждан.

Специалисты Министерства цифровой трансформации готовят новые услуги для пользователей мобильного приложения "Дія". В частности, речь идет о возможности подачи заявлений на получение помощи от международных организаций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Мстислав Баник, руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации, передает Укринформ.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы через "Дію" можно было подаваться на получение материальной помощи от международных организаций правительств. Это смогут сделать много разных категорий наших граждан — и внутренне перемещенные лица, и уехавшие за границу, и семьи с детьми, и люди с инвалидностью, и другие», — сообщил Баник.

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По его словам, в предоставлении разных видов помощи заинтересовано большое количество международных организаций. Чтобы упростить украинцам доступ к этой помощи, и будет разработан новый сервис — "все можно будет сделать в несколько кликов" вместо "запуска сервисов онлайн и сбора кучи бумаг и копий для центров предоставления административных услуг".

Также, по словам Баника, работают специалисты Минцифры и над разработкой приложения «Малыш в смартфоне».

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«В ближайшее время он не появится, ведь для его запуска нужно разработать новую версию существующего варианта «єМалятко», который есть на портале «Дія», а не просто взять готов. Но определенные наработки у нас уже есть, мы обсуждаем их с партнерами и Министерством юстиции», — подытожил Баник.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от агрессии России украинцы могут получить наличные выплаты от Организации объединенных наций, агентства которой будут действовать в координации с украинским правительством.

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