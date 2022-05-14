В "Дії" проводят опрос для следующего дизайна военной почтовой марки

Пользователям предлагается выбрать следующий дизайн марки от "Укрпочты".
В приложении "Дія" проводится опрос, какой будет следующая марка от "Укрпочты".
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Первая почтовая марка с "русским военным кораблем" стала известна на весь мир. Следовательно, каким будет следующий дизайн военной марки, можно выбрать в "Дії", — отметил он.
Для участия в опросе необходимо зайти в раздел услуг, выбрать "Опрос" и проголосовать.
Через неделю после завершения опроса результаты передадут "Укрпочте" и впоследствии будет объявлен победитель.
Напомним, "Укрпочта" на аукционе продала за 5 млн грн популярную марку с российским военным кораблем.
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