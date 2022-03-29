В "Дії" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий

В "Дії" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий

Функция уже доступна в мобильном приложении.

В государственном портале по цифровым услугам "Дія" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Для того чтобы увидеть новую услугу, необходимо обновить мобильное приложение.

"С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дія". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дії". Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством. Главное – государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости", – отметил президент.

Также глава страны добавил, что через неделю такая услуга будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с оккупантами

Читайте также: