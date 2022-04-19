В Днепр переехали восемь вузов и колледжей из Донбасса и Луганщины и уже возобновили учебу

На волонтерской основе лекции для студентов этих вузов проводят преподаватели со всей Украины
Возобновили обучение в эвакуации — четыре вуза и четыре колледжа из Донецкой и Луганской области переехали в Днепр.
Об этом говорится в ТСН.
Лекции и практические занятия по расписанию уже начались дистанционно. Помещение предоставили местные вузы. Это не только аудитории, лаборатории и библиотеки, но и общежития для ученых, едва вырвавшихся из зоны боевых действий.
Среди перемещенных в Днепр – Приазовский технический университет, Донбасский педагогический, Восточноукраинский имени Даля и Горловский институт иностранных языков.
На волонтерской основе лекции для студентов этих вузов проводят преподаватели со всей Украины — делают все, чтобы качество образования не пострадало. Большинство студентов уже вышли на связь. Здесь надеются, что в скором времени к занятиям присоединятся и остальные.
«Если к нам обращаются студенты, которым нужно предоставить временную возможность проживания в Днепропетровской области, мы предоставляем такую возможность. Они переезжают в общежития и живут именно на месте, но у них есть возможность завершить обучение в своем учебном заведении без перевода», — отмечает заместитель председателя Днепропетровской ОВА Ольга Горб.
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