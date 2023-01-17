В Днепре более 63 часов разбирают завалы разрушенного россиянами дома: скольких людей еще ищут (фото)

В Днепре уже более 63 часов идет спасательная операция после того, как 14 января российские оккупационные войска ракетой Х-22 разбомбили жилой многоэтажный дом.

Об этом утром 17 января сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, на нынешнее утро разобрано 90% обломков разрушенного россиянами жилого дома. Спасатели все еще ищут 25 мирных жителей дома. Спасти удалось 39 человек, к сожалению, погибли 40 человек.

"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 — погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших. 1 25 жильцов дома разыскиваются", — рассказал руководитель области.

Удар по многоэтажке в Днепре россияне нанесли ракетой Х-22 / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Среди раненых в Днепре 16 детей / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Днепре после ракетного удара все еще ищут 25 жителей дома / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Ракетный террор россиян в Днепре

Войска РФ ударили по многоэтажке в Днепре 14 января. Удар террористов полностью разрушил 72 квартиры. В тот же день россияне массированно атаковали и другие области Украины, повредив критическую инфраструктуру.

Оккупанты ударили ракетой Х-22, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Источники ТСН в полиции Днепропетровской области сообщили, что, по предварительной информации, незадолго до трагедии подозрительные личности фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, подростки могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами для выявления именно таких объектов.

Об этой же игре раньше предупреждал глава Минобороны и просил родителей проследить за детьми.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный приказ, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Днепре.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

После трагедии удалось установить нескольких человек, погибших в результате зверского удара оккупантов.

В частности, жертвами стали два стоматолога – Ирина Саламатенко и Ольга Усова, которые были волонтерами. Врачи оказывали бесплатную стоматологическую помощь военным, в частности, ездили на Донбасс лечить украинских бойцов.

Погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с двумя детьми полгода назад сбежали из Никополя, спасаясь от российских обстрелов. В момент взрыва их дети ждали родителей у дома на улице.

Среди погибших также 15-летняя Мария Лебедь, которая на момент взрыва была дома.

Украина потеряла также тренера по боксу Михаила Кореновского.

Российская ракета унесла жизни и 39-летней Оксаны и двух ее дочерей — Лейлу (13 лет) и Михайлину (3 года).

Среди пострадавших есть мать защитника Украины, воюющего на Бахмутском направлении. Защитник рассказал в соцсети: "Пока я сражаюсь на Донбассе, решили мой дом уничтожить, пока там была мама, собака и кот".

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