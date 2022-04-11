В Днепре борются за жизнь пятерых спасателей, попавших под ракетный обстрел

Самая тяжелая среди раненых — пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгения Дудка.

Пятерых спасателей, попавших под ракетный обстрел в Днепре, спасают медики.

Об этом говорится в ТСН.

Они как раз разбирали завалы после ночной атаки на аэропорт, когда враг нанес новый удар. Самая тяжелая среди раненых — пресс- секретарь областного управления ГСЧС Евгения Дудка, ее прооперировали. Спасательница остается в реанимации, при ее жизни борются врачи.

Состояние еще четырех чрезвычайников – стабильное, однако впереди – длительное лечение.

«Это минно-взрывные ранения. Все необходимые оперативные вмешательства сделаны. Какие-либо говорить прогнозы к полной выписке и стабилизации, мы не имеем права», — отмечает и.о.директора областного Департамента здравоохранения Виктория Кулик.

Пятерых ГСЧСовцев, попавших под ракетный обстрел в Днепре, спасают медики

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