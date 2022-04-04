В Днепре будут наказывать за повышение цен на жилье: как защититься от риелторов и арендодателей

В Днепре будут наказывать за повышение цен на жилье: как защититься от риелторов и арендодателей

Мэр Днепра несколько советов, как избежать необоснованного повышения цен на жилье.

Риелторов и арендодателей Днепра призвали не повышать цены на недвижимость и не спекулировать. Те, кто прибегают к недобросовестному заработку, понесут ответственность перед законом.

Об этом 4 апреля заявил мэр города Борис Филатов.

"Идите навстречу тем, кто сейчас потерял все. Кто вынужден бежать от войны и кто хочет начать новую жизнь. Каждый, кто во время войны наживается на горе и нуждах людей, ничем не отличается от преступников и мародеров", — написал он.

Филатов дал несколько советов, как избежать необоснованного повышения цен на жилье.

Правильно составленный договор защитит арендаторов от неправомерных действий со стороны собственников квартир, а владельцев квартир будет защищать договор от безответственных арендаторов.

защитит арендаторов от неправомерных действий со стороны собственников квартир, а владельцев квартир будет защищать договор от безответственных арендаторов. Если у вас официально заключенный договор, вы должны в течение 10 дней официально обратиться с письмом к арендодателю и написать, что у вас нет, например, возможности сейчас оплатить жилье в связи с тем, что вы не можете им сейчас пользоваться.

и написать, что у вас нет, например, возможности сейчас оплатить жилье в связи с тем, что вы не можете им сейчас пользоваться. А если такого договора у вас нет, собирайте доказательства: скриншоты и аудиозаписи . Уже с ними обращайтесь в полицию и налоговую службу .

. Уже с ними . Обращайтесь к сертифицированным специалистам. Возможно также работать по рекомендациям близких знакомых вам людей, которые знают проверенных специалистов в городе.

Напомним, киевлянин уплатил 10 тыс. грн задатка за аренду жилья на Прикарпатье, а арендодатель скрылся.

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