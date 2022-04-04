В Днепре будут наказывать за повышение цен на жилье: как защититься от риелторов и арендодателей

Мэр Днепра несколько советов, как избежать необоснованного повышения цен на жилье.
Риелторов и арендодателей Днепра призвали не повышать цены на недвижимость и не спекулировать. Те, кто прибегают к недобросовестному заработку, понесут ответственность перед законом.
Об этом 4 апреля заявил мэр города Борис Филатов.
"Идите навстречу тем, кто сейчас потерял все. Кто вынужден бежать от войны и кто хочет начать новую жизнь. Каждый, кто во время войны наживается на горе и нуждах людей, ничем не отличается от преступников и мародеров", — написал он.
Филатов дал несколько советов, как избежать необоснованного повышения цен на жилье.
- Правильно составленный договор защитит арендаторов от неправомерных действий со стороны собственников квартир, а владельцев квартир будет защищать договор от безответственных арендаторов.
- Если у вас официально заключенный договор, вы должны в течение 10 дней официально обратиться с письмом к арендодателю и написать, что у вас нет, например, возможности сейчас оплатить жилье в связи с тем, что вы не можете им сейчас пользоваться.
- А если такого договора у вас нет, собирайте доказательства: скриншоты и аудиозаписи. Уже с ними обращайтесь в полицию и налоговую службу.
- Обращайтесь к сертифицированным специалистам. Возможно также работать по рекомендациям близких знакомых вам людей, которые знают проверенных специалистов в городе.
Напомним, киевлянин уплатил 10 тыс. грн задатка за аренду жилья на Прикарпатье, а арендодатель скрылся.
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