В Днепре до 5 человек возросло количество погибших в результате российского удара

В Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Увеличилось количество погибших в Днепре. Сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины», — рассказал он.

Также сообщалось, что пострадали 21 человек, из которых 7 попали в больницу. Состояние 17-летнего парня оценивается как тяжелое.

Последствия обстрела Днепра/Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепра/Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела Днепра/Фото: Сергей Лысак

Напомним, в Киевской области в результате вражеской атаки российских войск погибла женщина 1968 года рождения, 13-летний мальчик получил ранение. Также были повреждены 24 частных дома, общежитие, хостел, четыре магазина и четыре автомобиля.

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