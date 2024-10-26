В Днепре до 5 человек возросло количество погибших в результате российского удара

Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины.
В Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Увеличилось количество погибших в Днепре. Сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины», — рассказал он.
Также сообщалось, что пострадали 21 человек, из которых 7 попали в больницу. Состояние 17-летнего парня оценивается как тяжелое.
Напомним, в Киевской области в результате вражеской атаки российских войск погибла женщина 1968 года рождения, 13-летний мальчик получил ранение. Также были повреждены 24 частных дома, общежитие, хостел, четыре магазина и четыре автомобиля.
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