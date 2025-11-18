- Дата публикации
В Днепре дронами уничтожен филиал "Суспільного" и известная киностудия - фото
Ночной удар российских дронов по Днепру вызвал масштабный пожар и разрушение известной редакции и киностудии.
В Днепре в результате ночной массированной атаки российских ударных дронов возникли масштабные разрушения и пожары.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Одним из объектов удара стало здание, где располагался филиал "Суспільне.Дніпро" и киностудия "Контрабас". Помещение полностью выгорело. В соседних домах взрывной волной выбило окна и двери, повреждена мебель и внутренние конструкции.
По предварительным данным, ранены два человека.
Основательница киностудии "Контрабас" Александра Тесленко подтвердила, что студия подверглась критическим разрушениям.
"Произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша", - сообщила она.
По ее словам, в момент атаки сотрудников в помещении не было, что позволило избежать жертв.
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате массированной атаки в Днепре пострадали 59-летняя женщина и 67-летний мужчина