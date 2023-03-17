В Днепре гремят взрывы: небо над городом покраснело (фото, видео)

Взрывы были и в Новомосковске. Там чрезвычайники уже устраняют последствия атаки.
В Днепре раздаются звуки взрывов вечером 17 марта, а в небе над городом видно зарево.
Об этом сообщают местные паблики.
После того, как в городе прогремели взрывы, в небе появилось яркое красное зарево. Местные предполагают, что причиной этого могло стать сбивание вражеских дронов.
Заметим, что взрывы прогремели и в Новомосковске на Днепропетровщине, сообщил мэр Сергей Резник. Судя по его сообщению, город подвергся атаке.
"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак", – говорится в заявлении городского головы.
Напомним, около 20:20 в части Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак российскими беспилотниками.
Во время тревоги на Киевщине работала ПВО. Однако пока неизвестно, удалось ли сбить вражеские цели.
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