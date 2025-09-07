- Дата публикации
В Днепре и Харькове ночью раздались взрывы
Города атакуют ударные БПЛА.
В ночь на 7 сентября в Днепре и Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Взрывы раздались после полуночи во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Воздушные силы сообщают, что в настоящее время в Харьковской и Днепропетровщине еще фиксируются ударные БпЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевом средства противовоздушной обороны начали отбивать атаку «Шахедов».