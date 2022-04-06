В Днепре и Львове уже тысячи потерянных собак и кошек со всей Украины: как не потерять четырехлапых

Ветеринары советуют действенный способ, чтобы животное можно было найти.

Из-за войны тысячи домашних любимцев потеряли дома, или потерялись. Их пытаются спасать волонтеры и зоозащитники, чтобы найти животных было легче, ветеринары призывают владельцев регистрировать своих любимцев. В некоторых регионах Украины спрос на чипирование вырос в десятки раз.

Об этом говорится в ТСН.

Пушок и Фанни на прогулке по Львову. Откуда они и как их звали еще несколько недель назад новая владелица не знает. Это невозможно установить. «Эту собаку нашли волонтеры прямо на трассе. Просто без никого, ничего. Пекинеса оставили привязанным на вокзале. Собака без чипа была. Ни одна из них. И теперь они уже чипированы», — говорит новая владелица собачек Анжела.

Песиков Анжела взяла во львовском приюте. Сюда постоянно привозят брошенных животных. Всего тысяча семьсот собачек и кошек. Из них единицы с чипом, а значит – официально зарегистрированным владельцем.

«Чипированы были, приезжавшие из других городов – из Киева, из Николаева, которых там просто нашли на улицах. Мы даже двоих владельцев обнаружили, но владельцы отказались от своих животных. Это была лайка и такса», — рассказывает руководитель дома спасенных животных Орест Залипский.

Покинутые или упущенные с мизерными шансами вернуться домой — таких кошек и собак десятки и в днепровском «Зооконтроле». Сюда животных привозят из всех соседних областей. Здесь действует регистрация четырехлапых. Обязательно для собак и рекомендована для кошек. В мирные времена люди пренебрегали правилами. Однако за последний месяц здесь зарегистрировали больше животных, чем во все предыдущие годы. «Сейчас очень большая очередь. Люди уговаривают, чтобы мы их куда-нибудь втиснули. Мы работаем нон-стоп. Чипы есть, жетоны есть. Но времени не на всех», – говорят ветеринары.

Безумный спрос в разгар войны и в частных ветеринарных клиниках. «Эта процедура поможет вам доказать, что это ваше животное», – говорят в учреждениях.

Все длится несколько минут. Крошечный чип под лопатку вводится устройством, похожим на шприц. У животного будет запись об имени, особенностях здоровья и данных владельца по уникальному номеру регистрируют в международной базе.

Из-за войны тысячи четырехлапых потеряли дома или потерялись

Кроме чипа, который могут сосканировать ветеринары, у него будет еще и специальный жетон. Он подскажет любому, кто имеет смартфон, как отыскать хозяина и вернуть животное. Эта база действует в большинстве стран мира, в частности по всей Европе. «У нас были случаи, когда люди уезжали со своими животными в Польшу, в другие страны. Там терялись животные. И за жетоном и за чипом их там находили», – добавляют в «Зооконтроле».

Стоимость такой процедуры с чипом, жетоном и регистрацией в частных ветклиниках стоит около полутысячи гривен. В коммунальном – двести пятьдесят. Льготникам – бесплатно.

Утерянные незарегистрированные животные сейчас ищут семьи. Их отдают только после стерилизации, прививок и чипом, и с персональным жетоном на шее.

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