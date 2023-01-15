В Днепре из-под завалов разбомбленного россиянами дома достали женщину (фото)

В Днепре из-под завалов многоэтажки, которую 14 января разбомбили оккупационные войска РФ, достали женщину.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Днепр. Достали женщину из-под завалов! По состоянию на 11:30 15.01.2023 — погиб 21 человек, из них 1 ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них 6 детей", — сообщил Тимошенко.

По информации ГУ НП, разыскивается 40 человек. Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается.

Спасательная операция в Днепре продолжается / Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Из-под завалов в Днепре достали женщину / Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

В Днепре спасли женщину / Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Денис Монастирський: наші рятувальники врятували жінку, яку почули під час хвилини тиші в зруйнованому обстрілами росіян будинку в Дніпріhttps://t.co/aYf6NL2pl5 pic.twitter.com/JSoBMgo8cV — МВС України (@MVS_UA) January 15, 2023

Ракетный террор в Днепре

Российские военные попали ракетой в жилую многоэтажку в Днепре 14 января. Удар террористов разрушил 72 квартиры.

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В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Оккупанты ударили ракетой Х-22, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре. Поэтому в Минобороны призывают обращать внимание только на официальную информацию, а не на "громкие заявления" отдельных спикеров.

Отдал приказ обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, когда там было немало людей и никакой военной техники или военных.

По данным руководителя облсовета Николая Лукашука, в Днепре количество погибших возросло до 21 человека. Среди жертв – 1 ребенок.

В результате ракетного удара РФ пострадала девушка Анастасия, в сентябре потерявшая на войне любимого. Сейчас пострадала в больнице и хочет только одного, чтобы нашли ее родителей, которые, вероятнее всего, все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

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