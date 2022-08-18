В Днепре из-за обстрелов ЗАЭС будет работать радиационная и химическая разведка ГСЧС

В Днепре в течение дня 18 августа будет работать специальный передвижной автомобиль радиационной и химической разведки тяжелого типа. На территории города будут осуществлены замеры и мониторинг радиационного загрязнения.

Об этом предупредили горожан в ГСЧС.

Спасатели объяснили, что это связано с ситуацией, происходящей вокруг Запорожской атомной электростанции, а также возможным совершением террористического акта войсками РФ.

"Просим горожан не паниковать, автомобиль осуществляет работу в рамках повседневной деятельности", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в Запорожской областной военной администрации советуют жителям временно оккупированного Энергодара, где расположена АЭС, эвакуироваться. В то же время местные власти подчеркивают: все органы гражданской защиты работают в ограниченном режиме.

Если миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить ЗАЭС, это значит, что мир проиграет

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