В Днепре консервируют строительство метро из-за войны: персонал эвакуировали

В мэрии Днепра заботятся о временной консервации строительства.

В Днепре из-за войны в Украине турецкие подрядчики приостановили строительство метрополитена и эвакуировали персонал.

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Об этом 4 марта сообщил мэр города Борис Филатов.

В настоящее время профильные специалисты мэрии Днепра заботятся о временной консервации строительства.

"У нас все под контролем, поэтому прошу не реагировать на фейки и разного типа "вбросы" по этому поводу", — сказал Филатов.