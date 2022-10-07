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В Днепре мошенник заработал почти 300 тысяч на продаже фейковых бронежилетов: как действовала схема

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В Днепре мошенник заработал почти 300 тысяч на продаже фейковых бронежилетов: как действовала схема

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

В Днепре мужчина продавал в Интернете фейковые бронежилеты. Когда на него выходили потенциальные клиенты, он получал от них денежные средства, после чего переставал отвечать на звонки.

В Днепре сообщили о подозрении мужчине, продававшему фейковые бронежилеты. В общей сложности на доверчивых гражданах он заработал почти 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, в марте этого года днепрянин разместил в Интернете объявления о продаже бронежилетов. Мужчина хотел подыскать покупателей, но товар отправлять им никак не собирался.

Когда клиенты начали появляться, мошенник получал от них деньги за "броню", после чего переставал выходить на связь. Таким образом, он получил почти 300 тысяч гривен.

“Имея близкого родственника в структуре Государственной миграционной службы Украины, посредством переписки в мессенджере за денежное вознаграждение сбывал государственные базы данных, содержащие персональные сведения граждан представителю иностранной компании. В общей сложности задокументировано 12 фактов сбыта данных”, — рассказали в прокуратуре области.

В настоящее время гражданин сообщил подозрение по факту завладения чужого имущества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Напомним, что в Одессе мужчина в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину не пошел на сторону оккупантов и помогал врагам обстреливать инфраструктуру.

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