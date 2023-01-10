В Днепре мужчина наводил российские ракеты на ТЭС и "охотился" за ПВО: предателя задержали (видео)

Мужчина устроился водителем и во время работы собирал разведданные.

Служба безопасности Украины в Днепре задержала 41-летнего мужчину, который наводил российские ракеты на ТЭС и "охотился" за местными системами противовоздушной обороны.

Предатель стал агентом российского ГРУ и хорошо замаскировался, сообщили в СБУ.

"Работая водителем в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ", — рассказали правоохранители.

Мужчина "отчитывался" врагу о последствиях воздушных атак по украинским объектам, в частности по Приднепровской ТЭС. Злоумышленника задержали на попытке сбора разведывательной информации.

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Во время обысков по месту жительства СБУ обнаружила мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Следователи сообщили днепрянину о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Днепре подпольная ячейка "партии Шария" готовила массовые беспорядки. Ее в собственном доме организовал выходец из Донбасса, прибывший в город как переселенец.

Что нашла СБУ в Киево-Печерской лавре и какая настоящая история святыни

Читайте также: