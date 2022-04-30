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В Днепре мужчина рассчитывался карточкой без вести пропавшего украинского военного

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В Днепре мужчина рассчитывался карточкой без вести пропавшего украинского военного

Национальная полиция Украины

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который в течение определенного времени рассчитывался картой без вести пропавшего украинского военного.

Задержали его на одном из городских блокпостов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась мать военнослужащего. Она сообщила, что в течение определенного времени банковской картой ее пропавшего без вести сына рассчитывается неизвестный. За это время мужчина потратил около 20 тысяч гривен.

Ориентировку подозреваемого передали всем сотрудникам полиции.

"Во время несения службы на блокпосту в Днепре оперативники остановили разыскиваемый автомобиль под управлением 42-летнего мужчины. Во время осмотра автомобиля и личных вещей гражданина полицейские обнаружили банковскую карточку, которая принадлежит без вести пропавшему, более 30 г порошкообразного вещества. Изъятые вещи направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о задержании мужчины в соответствии с действующим законодательством”, – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что российские войска готовятся к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины.

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