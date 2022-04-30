В Днепре мужчина рассчитывался карточкой без вести пропавшего украинского военного

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который в течение определенного времени рассчитывался картой без вести пропавшего украинского военного.

Задержали его на одном из городских блокпостов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась мать военнослужащего. Она сообщила, что в течение определенного времени банковской картой ее пропавшего без вести сына рассчитывается неизвестный. За это время мужчина потратил около 20 тысяч гривен.

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Ориентировку подозреваемого передали всем сотрудникам полиции.

"Во время несения службы на блокпосту в Днепре оперативники остановили разыскиваемый автомобиль под управлением 42-летнего мужчины. Во время осмотра автомобиля и личных вещей гражданина полицейские обнаружили банковскую карточку, которая принадлежит без вести пропавшему, более 30 г порошкообразного вещества. Изъятые вещи направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о задержании мужчины в соответствии с действующим законодательством”, – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что российские войска готовятся к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины.

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