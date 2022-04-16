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В Днепре ночью раздались взрывы: какая ситуация в городе и области

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В Днепре ночью раздались взрывы: какая ситуация в городе и области

"Парус" в Днепре/ Фото: Карина Бондаренко

По состоянию на 9 утра воздушная тревога в Днепре прозвучала уже пять раз.

В Днепре в ночь на 16 апреля горожане слышали взрывы. Оккупанты ударили ракетами по птицефабрике за городом. В областном совете отметили, что ситуация на Днепропетровщине под контролем.

Об этом написал глава облсовета Николай Лукашук.

"Днепропетровщина, границы области надежно охраняются. Сейчас ситуация во всех общинах контролируема", — говорится в сообщении.

Глава военной администрации Кривого Рога утром отчитался о ситуации в городе.

" На утро 16.04.22 у нас все равно ", – коротко отметил он.

Напомним, утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.

Также во Львовской области работали силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги.

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