В Днепре ночью раздались взрывы: какая ситуация в городе и области

По состоянию на 9 утра воздушная тревога в Днепре прозвучала уже пять раз.
В Днепре в ночь на 16 апреля горожане слышали взрывы. Оккупанты ударили ракетами по птицефабрике за городом. В областном совете отметили, что ситуация на Днепропетровщине под контролем.
Об этом написал глава облсовета Николай Лукашук.
"Днепропетровщина, границы области надежно охраняются. Сейчас ситуация во всех общинах контролируема", — говорится в сообщении.
Глава военной администрации Кривого Рога утром отчитался о ситуации в городе.
" На утро 16.04.22 у нас все равно ", – коротко отметил он.
Напомним, утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.
Также во Львовской области работали силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги.
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