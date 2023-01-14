В Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте: известно позывной и место посадки самолета

После того, как вражеский бомбардировщик в субботу, 14 января, ракетным ударом разрушил многоэтажку в городе Днепре, появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, который управлял самолетом и совершил запуск ракеты.

Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале Геннадия Корбана.

В сообщении говорится, что атаку на Днепр совершил один из самолетов 52-го тяжелого бомбардировочного гвардейского авиационного полка (в/ч 33310), дислоцирующегося в поселке Шайковка Калужской области РФ. Оккупанты использовали бомбардировщик ТУ-22М3.

Кроме того, автор объявления поделился известной ему информацией о том, что позывной ведущего пилота 42492, пуск ракет был осуществлен из района города Курск, а приземлился самолет в Рязани. Террористы использовали ракету Х-22.

“Фамилия, имя и адрес проживания военного преступника в РФ должны быть установлены для осуществления правосудия. Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 условных единиц (очевидно, подразумеваются доллары США, – ТСН ) на анонимных условиях”, – говорится в сообщении.

Напомним, командиром 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка является 51-летний полковник Олег Тимошин, уже отдавший приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

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