В Днепре плененный и раненый российский оккупант пытался сбежать из больницы

В Днепре из больницы пытался сбежать плененный российский оккупант. Военного преступника задержали правоохранители.
В Днепре плененный и раненый российский оккупант пытался скрыться из больницы. Его поймали правоохранители.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.
Как стало известно, оккупант находился на стационарном лечении в медучреждении. Охранял его конвой. Однако в какой-то момент рашист попытался скрыться.
В соцсетях пишут, что поймали оккупанта на проспекте Александра Поля. Также сообщается, что мужчина был осужден в так называемой "ЛНР" и был завербован службами РФ.
Напомним, что в Украине ликвидировали еще четыре канала нелегального выезда мужчин за границу.
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