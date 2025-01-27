В Днепре побиты три многоэтажки в результате атаки вражеских беспилотников: фото

Вечером и ночью подразделения ПвК "Схід" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.

В Днепре побиты три многоэтажки в результате атаки вражеских беспилотников. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.

Об этом сообщили в Днепровской областной военной администрации.

"Вечером и ночью подразделения ПвК "Схід" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

Впрочем, вражеская атака без последствий не миновала.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы и три частных дома и хозяйственное сооружение.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкому обществу.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

Есть разрушения на территории промышленного предприятия.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области/Фото: Днепропетровская ОГА

Повсюду – без погибших и пострадавших.

Последствия вражеской атаки по Днепру и области / Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, в Днепре в ночь на 27 января раздался взрыв.

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