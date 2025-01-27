В Днепре побиты три многоэтажки в результате атаки вражеских беспилотников: фото

Вечером и ночью подразделения ПвК "Схід" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.
В Днепре побиты три многоэтажки в результате атаки вражеских беспилотников. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.
Об этом сообщили в Днепровской областной военной администрации.
"Вечером и ночью подразделения ПвК "Схід" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников", – говорится в сообщении.
Впрочем, вражеская атака без последствий не миновала.
В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы и три частных дома и хозяйственное сооружение.
По Никопольщине оккупанты били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по райцентру и Марганецкому обществу.
Есть разрушения на территории промышленного предприятия.
Повсюду – без погибших и пострадавших.
Напомним, в Днепре в ночь на 27 января раздался взрыв.
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