В Днепре под ракетный удар попали спасатели: в каком они состоянии (фото)

В Днепре под ракетный удар попали спасатели: в каком они состоянии (фото)

У самой тяжелой пациентки множественные осколочные ранения, в том числе и внутренних органов.

В Днепре под российский ракетный удар по аэропорту попали пятеро спасателей. Все они находятся в больницах города с осколочными ранениями. Самую "тяжелую" пациентку, пресс-офицера ГСЧС Евгению Дудку, врачам удалось стабилизировать.

Об этом 12 апреля сообщили в областной военной администрации.

"У самой тяжелой пациентки множественные осколочные ранения, в том числе и внутренних органов. Девушку прооперировали. Состояние тяжелое, но стабильное", — рассказали в ОВА.

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У остальных госпитализированных состояние средней тяжести. У одного спасателя осколками задело ноги, у другого – плечо, у третьего – бедро. Еще один пострадавший – с черепно-мозговой травмой.

Пострадавший начальник очередной смены и жених раненой Евгении Игорь Гетало рассказал, что в день обстрела они приехали на вызов, тушили пламя и разбирали завалы.

Игорь Гетало/ Фото: Днепропетровская ОВА

"В тот момент даже не представляли, что может случиться такая беда. Взрыв произошел от меня максимум метров в семи. Вообще не понимаю, как мы остались в живых", — сказал он.

Мужчина добавил, что российские оккупанты поступают хуже, чем фашистские захватчики во время Второй мировой войны.

"Ибо даже тогда пожарные считались работниками гуманитарной миссии. По ним стрелять было запрещено", – пояснил раненый.

Фото: Днепропетровская ОВА

Гетало считает, что удар агрессор нанес непосредственно по работникам ГСЧС, ведь рядом не было военных.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 10 апреля, нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Захватчики снова попали в аэропорт Днепра и полностью разрушили его.

Раненный Николай Яковлев/ Фото: Днепропетровская ОВА

Более 80 раненых во время ракетного обстрела вокзала в Краматорске вывезли на Днепропетровщину

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