В Днепре поднялась паника после брифинга Филатова: нужно ли эвакуироваться

Филатов написал, что ни один мэр не имеет права объявлять эвакуацию.
В Днепре после сегодняшнего брифинга городского головы Бориса Филатова поднялась паника среди населения. Горожане массово обсуждают необходимость эвакуации.
Поэтому мэр успокоил днепрян у себя в Facebook.
Он подчеркнул, что выразил свое личное мнение, что в условиях постоянных обстрелов, женщинам, детям и пожилым людям "лучше побыть в более спокойных местах".
"Мэр Днепра объявил эвакуацию". Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять следующее. Это исключительная прерогатива руководства страны и военных администраций", – написал Филатов.
Он попросил отставить панику и внимательно изучать источники информации.
Напомним, Филатов провел брифинг и рекомендовал некоторым жителям города, кто выехал, не возвращаться, а также эвакуироваться определенным категориям населения. Кроме того, он призвал переселенцев не задерживаться в городе.
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