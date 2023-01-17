В Днепре показали момент попадания российской ракеты Х-22 в жилой дом: полное видео

Из-за российской ракеты погиб минимум 41 человек, среди них четверо детей.

В Сети появилось полное видео момента попадания российской ракеты Х-22 в жилой многоэтажный дом в Днепре 14 января, снятое на видеорегистратор.

Его опубликовал местный Telegram-канал "Днепр оперативний".

На записи видно, как ракета попадает в здание, после чего в небо поднимается большой столб дыма. Взрыв зафиксировали в 15:42.

"Оригинальное видео с регистратора. Если вдруг кто-то сомневался в достоверности. Это момент прилета российской ракеты по дому в Днепре", – говорится под видео.

Напомним, по состоянию на утро 17 января известно о 41 погибшем человеке в результате российского ракетного удара, среди них четверо детей. Травмировано 79 жителей. Поисковая операция продолжается.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что известно о ракете Х-22, разрушившей дом в Днепре.

Удар по дому в Днепре: что происходит на месте трагедии 16 января

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