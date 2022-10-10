В Днепре показали последствия ракетной атаки россиян: уничтоженные автомобили и разбитая гражданская инфраструктура

В Днепре показали последствия утренней ракетной атаки оккупантов. В местах попадания разбиты автомобили, дороги и гражданская инфраструктура.
Оккупанты во время утренней ракетной атаки в Днепре разбили общественный транспорт, дороги и гражданскую инфраструктуру.
Фото последствий обстрелов на своей странице в соцсети опубликовал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“Днепр. После утренних атак "русского мира". Прощения не будет. Мы на своей земле, в своей стране. Изранены, однако непокорены. За каждый российский удар и каждую утраченную россиянами жизнь придет расплата”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что Германия в ближайшие дни предоставит Украине системы ПВО IRIS-T.
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