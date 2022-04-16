В Днепре полицейские задержали фанатов "русского мира" с оружием и пророссийскими переписками

Информацию о них передали в СБУ.
В Днепре правоохранители задержали подозрительного мужчину, который разведывал обстановку в городе и вел пророссийские переписки.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в Чечеловском районе города. Там экипаж патрульной полиции заметил подозрительного мужчину, который осматривал местность, однако увидев копов, попытался скрыться. При это далеко уйти ему не удалось.
Во время осмотра, полицейские обнаружили у него мобильный телефон с переписками с российскими абонентами и большим количеством пророссийских лозунгов.
Еще один инцидент произошел во время комендантского часа в Соборном районе города. Там стражи порядка заметили мужчину, который шел по улице. Во время поверхностной проверки у него нашли пистолет, пророссийскую символику, а также мобильный телефон, через который он вел переписки и созванивался с абонентами из РФ.
“Во всех случаях лиц доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые детально проверят граждан”, – рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске. В настоящее время информацию о пострадавших в результате обстрела уточняют.
Читайте также:
- "Для формирования лояльности": в Мариуполе оккупанты взяли под контроль большинство "пабликов" в соцсетях
- Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде"
- ДБР взялось за закарпатских таможенников, способствовавших незаконному бизнесу Медведчука