В Днепре полицейские задержали фанатов "русского мира" с оружием и пророссийскими переписками

В Днепре полицейские задержали фанатов "русского мира" с оружием и пророссийскими переписками

Информацию о них передали в СБУ.

В Днепре правоохранители задержали подозрительного мужчину, который разведывал обстановку в городе и вел пророссийские переписки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в Чечеловском районе города. Там экипаж патрульной полиции заметил подозрительного мужчину, который осматривал местность, однако увидев копов, попытался скрыться. При это далеко уйти ему не удалось.

Во время осмотра, полицейские обнаружили у него мобильный телефон с переписками с российскими абонентами и большим количеством пророссийских лозунгов.

Также читайте На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетами по птицефабрике (фото)

Еще один инцидент произошел во время комендантского часа в Соборном районе города. Там стражи порядка заметили мужчину, который шел по улице. Во время поверхностной проверки у него нашли пистолет, пророссийскую символику, а также мобильный телефон, через который он вел переписки и созванивался с абонентами из РФ.

“Во всех случаях лиц доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые детально проверят граждан”, – рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске. В настоящее время информацию о пострадавших в результате обстрела уточняют.

Читайте также: