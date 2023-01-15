В Днепре продолжается спасательная операция, неизвестна судьба 26 человек - ОВА

Люди могут находиться под завалами дома
Спасательная операция на месте разрушенного российской ракетой дома в Днепре продолжается.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна...", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Булом доме осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.
Ранее ТСН информировал, что власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.
Кроме того, мы ранее сообщали, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.
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