В Днепре продолжается спасательная операция, неизвестна судьба 26 человек - ОВА

Люди могут находиться под завалами дома

Спасательная операция на месте разрушенного российской ракетой дома в Днепре продолжается.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна...", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Булом доме осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.

Ранее ТСН информировал, что власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Кроме того, мы ранее сообщали, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.