В Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги

О последствиях пока ничего не известно.

Сегодня, 7 января, в Днепре был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает "Суспільне".

Произошло это во время воздушной тревоги. Пока о последствиях ничего неизвестно.

Напомним, в ночь на 7 января 2024 года российские военные атаковали территорию Украины 28 "Шахедами", а также управляемыми ракетами С-300. Основные направления удара – юг и восток.

Военные уточнили, что ударные дроны силы РФ запускали из Приморско-Ахтарского района, а управляемые ракеты С-300 – из оккупированной части Донбасса.

21 вражеский БПЛА уничтожила ПВО.

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