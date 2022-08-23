В Днепре прогремели взрывы: мэр города сообщил о падении обломков ракет на частные дома

В Днепре сообщают о взрывах.

Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытии. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали будут позже. Ждем официальную информацию от Военной администрации", — сообщил он.

Стоит отметить, что перед официальным подтверждением мэра о взрывах писали местные паблики.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: