В Днепре прогремели взрывы: мэр города сообщил о падении обломков ракет на частные дома

Речь идет о ракетном обстреле.
В Днепре сообщают о взрывах.
Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Пожалуйста, оставайтесь в укрытии. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали будут позже. Ждем официальную информацию от Военной администрации", — сообщил он.
Стоит отметить, что перед официальным подтверждением мэра о взрывах писали местные паблики.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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